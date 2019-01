Caleb Ewan vence Down Under Classic e Ruben Guerreiro é 30.º

O ciclista australiano Caleb Ewan (Lotto-Soudal) venceu este domingo a Down Under Classic, em Adelaide, na Austrália, com o português Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin) a ser 30.º classificado.

Num 'sprint' reduzido devido a uma queda no último quilómetro, Ewan impôs-se em 1:03.59 horas, batendo o eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe) e ao compatriota Alexander Edmonson (Mitchelton-Scott).

Numa prova sem uma cronometragem definida (corria-se uma hora, mais uma volta ao circuito), Guerreiro foi 30.º, a 32 segundos, e Ivo Oliveira (UAE-Emirates) terminou em 122.º, a 2.36 minutos.

A Down Under Classic antecede a Tour Down Under, primeira prova do World Tour, que se disputa na Austrália, a partir de terça-feira.