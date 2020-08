Caleb Ewan vence primeira etapa da Volta à Valónia

O australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) venceu este domingo ao sprint a primeira etapa da Volta à Valónia em bicicleta, na qual o português André Carvalho (Hagens Berman Axeon) foi 20.º classificado.

Ewan, de 26 anos, concluiu os 185,8 quilómetros entre Soignies e Templeuve em 4:17.20 horas, batendo sobre a meta o irlandês Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), segundo, e o belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix), terceiro.

Num primeiro dia de traçado sobretudo plano, o pelotão cruzou a meta com o mesmo tempo, sobressaindo Carvalho, de 21 anos, com o 20.º lugar na etapa, o suficiente para ocupar o 22.º posto na geral e o quarto na classificação da juventude, nesta a sete segundos do líder.

Na classificação geral, Ewan é o camisola amarela com dois segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o belga Dries de Bondt (Alpecin-Fenix), que aproveitou a fuga para amealhar bonificações, à semelhança do líder da juventude, o também belga Jens Reynders (Hagens Berman Axeon), que fecha o pódio a três segundos.

Na segunda-feira, a segunda de quatro etapas liga Frasnes-Lez-Anvaing a Wavre ao cabo de 172,3 quilómetros, sem quaisquer contagens de montanha, favorecendo uma chegada ao sprint.