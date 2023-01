Campeão do Giro na Volta ao Algarve

O pelotão da Volta ao Algarve vai ficando definido no que às equipas do World Tour diz respeito. Ontem, ficou-se a saber que Jai Hindley (Bora) vai competir na prova, de 15 a 19 de fevereiro. Foi o australiano a revelar que a sua preparação para o Giro passará pelo nosso país.

Hindley é o campeão do Giro e no Algarve vai reencontrar adversários com quem ombreou na corrida italiana mais do que uma vez, nomeadamente o português João Almeida (Emirates).

O norueguês Tobias Foss (Jumbo) e o suíço Stefan Küng (Groupama), respetivamente campeão e vice-campeão mundial de contrarrelógio, também estão entre as estrelas que competirão no Algarve.