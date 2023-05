Carlos Pereira: «GP Beiras foi um sucesso até ao último quilómetro»

Carlos Pereira foi durante muitos anos diretor desportivo, mas há alguns anos que passou o testemunho ao filho Rúben Pereira para se dedicar mais à gestão das suas equipas e também à organização de provas através do Clube Desportivo Fullracing. O Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela é espelho disso.

"A prova foi um sucesso tremendo, disputada até ao último quilómetro sempre com muita emoção e qualidade", disse-nos Carlos Pereira, lamentando que o tempo tenha tornado a última etapa, com passagem pela serra da Estrela, "mais dura". "Mas, tirando esse fator, a etapa foi bem delineada", vinca.

O rosto da organização coloca o dedo na ferida quanto à preparação das equipas e aos percursos de algumas corridas. "Acho que não existem muitas equipas portuguesas preparadas para uma etapa daquela dureza. E não me refiro aos sub-23. Mas muitas não estão preparadas, também por culpa das organizações, e as únicas provas duras são a Volta a Portugal e Volta o Algarve. As outras são de etapas mais pequenas e sem dureza. Depois, quando aparece uma etapa deste nível… Enquanto organizador e responsável pelo percurso, penso que este era excelente, mas foi mais duro pelo tempo, é indesmentível. Mas são coisas que não controlamos", refere, para depois defender a escolha do traçado.

"Faz sentido fazer provas duras e competitivas para o ciclismo crescer. Caso contrário ficamos onde estamos. Se não houver provas deste género, acontece o que aconteceu nesta...São precisas provas duras e competitivas que ponham à prova a capacidade dos profissionais".

Carlos Pereira quer, de resto, voos mais altos para o GP Beiras Internacional. "É uma das provas mais carismáticas com melhores locais para praticar ciclismo. Um território fantástico. Estando junto da fronteira com Espanha, só irá engrandecer caso consigamos levá-la ao país vizinho". *