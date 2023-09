Carlos Salgueiro vence no Grande Prémio Jornal de Notícias e Pedro Silva é o novo líder

O ciclista português Carlos Salgueiro (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense) venceu esta terça-feira a quarta etapa do Grande Prémio Jornal de Notícias, com Pedro Silva (Glassdrive-Q8-Anicolor) a assumir a liderança da geral.

Carlos Salgueiro, que integrou a fuga que marcou o dia, terminou os 150,1 quilómetros com partida e chegada em Vila Nova de Gaia com o tempo de 03.44,35 horas, batendo no sprint final Tiago Antunes (Efapel) e Pedro Silva, que terminaram com o mesmo tempo.

Uma fuga que começou ao quilómetro 28 e que juntou um grupo de nove corredores foi concluída com sucesso, com António Carvalho (ABTF-Feirense), que liderava a geral, a cair para sexto lugar.

Este grupo de ciclistas, no qual também estava César Fonte (Rádio Popular-Paredes-Boavista), que também já liderou a geral, chegou junto à meta, com uma vantagem de 02,01 minutos para o pelotão, no qual estavam António Carvalho e Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor), que era segundo na geral.

Este duo foi afetado por problemas na parte final da etapa, com Carvalho a furar e a receber a bicicleta de uma colega para seguir, enquanto Moreira teve um problema mecânico, que o levou a ter de recorrer a uma bicicleta do carro de apoio neutro.

Com o sucesso da fuga, Pedro Silva é o novo líder da classificação geral, com 18 segundos de vantagem em relação a Carlos Salgueiro e 28 sobre César Fonte.

Na quarta-feira vai disputar-se a quinta etapa, numa tirada de 144,7 quilómetros com partida e chegada em Gondomar.