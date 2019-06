Carnide Clube distingue Joaquim Gomes com prémio "Hall of Fame"

O diretor da Volta a Portugal, Joaquim Gomes, foi homenageado na sexta-feira com o prémio "Hall of Fame" pelo Carnide Clube, onde fez a sua formação enquanto ciclista e participou pela primeira vez na Volta a Portugal."Fico muito feliz por receber este prémio, no clube onde fiz a minha formação, e ainda mais por ver este auditório cheio, o que demonstra que o futuro do Carnide Clube está assegurado", afirmou o antigo ciclista, que venceu duas edições da Volta a Portugal das 18 em que participou.Joaquim Gomes iniciou o seu percurso enquanto ciclista no clube de Carnide, em Lisboa, tendo representado a instituição entre 1981 e 1985, antes de se tornar profissional ao serviço do Sporting.Esta distinção decorreu na sexta-feira, no auditório do Fórum Tecnológico da Lispólis, perante cerca de 500 pessoas, no âmbito da Gala Anual do Carnide Clube, apresentada pela jornalista Cecília Carmo.