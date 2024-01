Cartaz polémico leva a pedido de desculpas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wout van Aert venceu no passado domingo a prova da Taça do Mundo de ciclocrosse em Benidorm, em Espanha, e cortou a meta sem o selim na sua bicicleta, depois de ter sofrido uma queda momentos antes. A imagem tornou-se viral nas redes sociais, ao ponto de os organizadores de uma corrida a usaram como cartaz publicitário da prova. Até aqui tudo bem, o pior foi que a acompanhar a imagem em caricatura está a seguinte frase: "Wout van Aert cruza a meta sem selim! Campeão da Comunidade LGTBQ, muito entusiasmado".Não tardou surgirem reações negativas ao cartaz, levando então os organizadores da E3 Saxo Classic a pedirem desculpas. "Não queríamos ofender ninguém. Fizemos um juízo errado da caricatura. As nossas mais sinceras desculpas".