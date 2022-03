Casos positivos à Covid-19 levaram Glassdrive-Q8-Anicolor a alterações na temporada

A equipa portuguesa Glassdrive-Q8-Anicolor viu o início da temporada velocipédica de 2022 virado 'de pernas para o ar', devido a vários positivos à Covid-19, com a alteração de planos a assumir-se como uma "nova normalidade" para o pelotão.

"Quando faltavam 15 dias para o arranque da época, não conseguimos começar no Dubai, onde estava planeado, porque tivemos vários casos positivos em estágio: o Mauricio Moreira, o Héctor Saez, o Luís Mendonça, testaram positivo durante o estágio, e obrigou-nos a iniciar a época em Portugal, com menos atletas", conta à Lusa o diretor desportivo da equipa, Rúben Pereira.

Esta formação, que em 2021 corria sob o nome da Efapel, começou o ano com novos patrocinadores e a Covid-19 'baralhou' o planeamento, uma situação que muitos diretores desportivos enfrentam neste arranque de temporada em que, dentro e fora de portas, a pandemia ainda se faz sentir.

Não são só os protocolos sanitários, mas também os efeitos pós-Covid-19 que levam a uma camada extra de logística e a um planeamento mais exaustivo, com muitos ciclistas à procura da melhor forma e a 'lutar' contra o próprio corpo após a recuperação.

A Glassdrive-Q8-Anicolor começou "com menos atletas" na prova de Abertura e foi "debilitada para o Algarve, ainda a recuperar", enquanto o uruguaio Mauricio Moreira, segundo na Volta a Portugal de 2021, ainda não correu, com regresso apontado para abril.

"Já está a treinar normalmente, mas vem de uma transição, a Covid-19 parou-o. Ele e o Mendonça estão a recomeçar os treinos de base, e o Mauricio teve ainda uma lesão", revela o diretor desportivo.

O "reajustar à nova normalidade", quer em termos de objetivos coletivos quer individuais, com cuidado extra na gestão do plantel e do calendário, é "algo com que se tem sempre de contar" desde que a pandemia se instalou.

Um erro comum é o de assumir que esta é uma doença que se instala e desaparece ao fim de um número de dias, mas quer para Moreira quer para Mendonça, por exemplo, "foram bem mais que sete dias".

"Tiveram o processo inicial de isolamento, mas deixou mazelas até voltarem ao estado normal. O Mendonça passado um mês ainda não treinava normalmente, com as defesas baixas e sem recuperar. [...] Cada caso é um caso, o organismo reage de maneira diferente. Nestes dois casos, afetou-os muito mais e não foi tão rápido quanto se podia esperar", explica Rúben Pereira.

No limite, considera, uma equipa pode "preparar uma época para a Volta, com oito meses de trabalho, e chegar lá e qualquer coisa arredar o planeamento de uma época inteira", seja uma queda, uma avaria ou um teste positivo à Covid-19.

Outra incógnita é o efeito do novo coronavírus, após a infeção, na forma e no estado físico dos atletas, e a nível internacional "vemos ciclistas a quem está a custar voltar a um grande nível", casos de reinfeção por duas ou três vezes, e quem ainda não tenha conseguido recuperar os valores habituais.

"Isto é algo que pode deixar mazelas a qualquer ciclista. Falamos de desporto de alta competição, o corpo é levado ao limite, as defesas fazem parte do rendimento do atleta, e a Covid-19, deixando mazelas, poderá fazer com que o atleta não atinja a excelência desportiva, fisicamente, a que estava habituado", analisa.

A equipa acabou por voltar ao planeamento habitual, que já contemplava um "plano A e um plano B para cada corrida", por outros fatores, para fazer frente ao novo coronavírus, que teima em baralhar as contas a ciclistas e a quem planeia o seu desempenho.