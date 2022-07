Cecilie Uttrup Ludwig vence 3.ª etapa da Volta a França feminina

A ciclista dinamarquesa Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez-Futuroscope) venceu esta terça-feira a terceira etapa da Volta a França feminina, com a neerlandesa Marianne Vos (Jumbo-Visma) a conservar a liderança da classificação geral individual.

Uttrup, de 26 anos, cumpriu os 133,6 quilómetros entre Reims e Épernay em 3:22.54 horas, dois segundos a menos do que cinco adversárias que perderam para a dinamarquesa o 'sprint' à chegada, com uma rampa inclinada até à meta.

A camisola amarela foi segunda, com a sul-africana Ashleigh Moolman (SD Worx) a ficar com o terceiro posto, num dia em que a FDJ-Suez-Futuroscope recuperou do 'azar' de segunda-feira, quando perdeu a líder, a italiana Marta Cavalli, por uma queda grave que a deixou com danos no crânio.

Vos manteve a 'maillot jaune' no dia de hoje, com 16 segundos de vantagem para a italiana Silvia Persico (Valcar-Travel&Service), segunda, e o mesmo tempo para a polaca Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM), terceira.

Nova no 'top 10' é Ludwig, a 1.48 minutos da liderança, assim como a favorita antes do arranque do Tour, a veterana neerlandesa Annemiek van Vleuten (Movistar), agora nona, a 1.14.

Na quarta-feira, a quarta etapa liga Troyes a Bar-Sur-Aube em 126,8 quilómetros, com vários setores de 'sterrato' ao estilo da clássica Strade Bianche.