Chris Froome atacado por um verme

O britânico Chris Froome, 133.º classificado no Tour deste ano, sofreu durante a mesma corrida uma grave infeção no trato urinário e/ou intestinal, causada por vermes.A revelação foi feita pelo patrão da Israel Start-Up Nation, Sylvan Adams, à Vélonews: "Chris Froome teve alguns problemas médicos nesta temporada e ficou completamente limitado no Tour. Foi a sua corrida mais difícil, pois gastou uma grande quatidade de energia com a doença."O quatro vezes campeão no Tour, duplo vencedor da Vuelta e ganhador de um Giro, contraiu esquistossomose, causado por um verme parasita, que pode ser transmitido por o ciclista ter bebido água contaminada.Froome já havia sofrido da mesma doença em 2010 quando ingressou na Sky.Desta vez, a infeção fez com que sentisse um "enorme cansaço", mas não quis "dar desculpas nem sinal de fraco."Foi submetido a análises e, em princípio, ficou curado. A doença afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo e causa até 200 mil mortes por ano, sendo mais comum em África, América do Sul e Ásia.