A etapa foi ganha pelo espanhol Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), após uma fuga, cortando a meta com seis minutos de vantagem para o grupo de Froome. A tirada não provocou alterações quanto ao líder, mas viu o então terceiro classificado, o francês Thibaut Pinot (FDJ), claudicar por completo.Froome tem assim a oportunidade este domingo de se tornar no sétimo ciclista a vencer as três Grandes Voltas.Já o único português no Giro de 2018, José Gonçalves, conseguiu entrar para os 15 primeiros da classificação geral, sendo o 14.º, depois de ter sido 27.º na etapa deste sábado. Um resultado muito importante para o ciclista da Katusha.