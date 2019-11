Chris Froome e "pequena recordação" de puro metal de 15 centímetros

Depois de muitos troféus conquistados ao longo da carreira, entre eles sete títulos nas três Grandes Voltas (quatro no Tour, dois na Vuelta e um no Giro), eis que Chris Froome vai ter mais um na prateleira, mas este por outras razões que não as vitórias.

Trata-se de uma placa de metal de 15 centímetros e com enormes parafusos, como se pode ver na foto. "Pequena recordação de 2019", escreveu o ciclista britânico nas redes sociais, mostrando o original prémio com que foi contemplado esta temporada.

A referida placa de metal foi-lhe colocada na anca, em junho, depois de ter sofrido uma grave queda no Critérium du Dauphiné, lesões que se estenderam ainda ao cotovelo.

Volvidos cinco meses, Froome submeteu-se a nova cirurgia, agora então para retirar os seus ‘novos’ troféus.

Devido à queda, Chris Froome ficou impedido de tentar a conquista do seu quinto Tour, falhando ainda o resto do calendário, como a Vuelta ou a presença nos Mundiais. O objetivo de entrar para a galeria dos que venceram a Volta a França por cinco vezes fica então adiado para 2020, estendendo as metas a alcançar no próximo ano ao ataque às medalhas nos Jogos Olímpicos em Tóquio. Aí terá 35 anos.