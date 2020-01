Chris Froome já estagia

Muito se tem especulado sobre a recuperação e a real forma física de Chris Froome, que teve um 2019 para esquecer. Depois de há uns dias a imprensa italiana avançar que o britânico tinha abandonado um estágio, o próprio veio desmentir nas redes sociais, dizendo que a sua última concentração tinha sido no início de dezembro.

Para mostrar a toda a gente que as lesões estão completamente para trás das costas, o vencedor de quatro Voltas a França publicou nova foto nas redes sociais, na qual está na Gran Canaria na companhia de vários colegas de equipa, como Tao Geoghegan Hart, Michal Kwiatkowski ou Christian Knees. Na legenda, o corredor da INEOS brincou um pouco com a situação: "Em estágio... ou se calhar não. Agora a sério, estou mesmo!"

Com algumas das dúvidas desfeitas (as restantes só serão dissipadas em prova), Chris Froome continua a preparar a temporada sem ainda se saber em que prova se irá estrear. A possibilidade da Volta ao Algarve é real, mas o ciclista, de 35 anos, prefere as provas espanholas, como a Volta à Andaluzia, nas mesmas datas.

Uma coisa é certa: se tudo correr bem, Froome estará na Volta a França com o objetivo de conquistar a quinta camisola amarela, de modo a igualar Bernard Hinault e Eddy Merckx. Nessa missão, o líder da INEOS terá à volta uma superequipa que também vai contar com o campeão em título, Egan Bernal, e com o vencedor de 2018, Geraint Thomas. Uma autêntica brigada para atacar França.