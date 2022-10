Christophe Laporte vence isolado a Binche-Chimay-Binche

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista francês Christophe Laporte (Jumbo-Visma) venceu esta terça-feira isolado a 35.ª edição da Binche-Chimay-Binche, que marcou a primeira corrida enquanto campeão do mundo do belga Remco Evenepoel (Quickstep-Alpha Vinyl).



Laporte, de 29 anos, cumpriu os 198,6 quilómetros em 4:26.16 horas, três segundos mais rápido que o norueguês Rasmus Tiller (Uno-X), segundo, e oito em relação ao francês Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), terceiro.

Foi a quinta vitória da temporada para o gaulês, no primeiro dia na camisola 'arco íris' do novo campeão do mundo de estrada, que cortou a meta em 108.º, a 6.03 minutos.

Cortou a meta ao lado do compatriota e companheiro de equipa Iljo Keisse, que hoje fez a última corrida da carreira, aos 39 anos, após 12 anos na QuickStep, na maioria das vezes ao serviço de líderes.