Christophe Laporte vence primeira etapa da Étoile Bessèges em bicicleta

O francês Christophe Laporte (Cofidis) venceu esta quarta-feira a primeira etapa da Étoile Bessèges em bicicleta, vestindo a camisola amarela após bater sobre a meta o compatriota 'sprinter' Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic).

Laporte, de 28 anos, e Bouhanni cortaram a meta ao fim de 3:14.32 horas, necessárias para cumprir os 141 quilómetros da tirada, com partida e chegada em Bellegarde, dois segundos à frente do resto do pelotão.

O dinamarquês Mads Pedersen (Trek Segafredo) completou o pódio da etapa, cujas posições se refletem na primeira composição da classificação geral, em que Laporte lidera com quatro segundos de vantagem sobre Bouhanni e oito sobre Pedersen.

O primeiro dia de corrida ficou ainda marcado pela desistência, ainda antes da partida, da equipa Vlaanderen-Baloise, devido a um caso suspeito de infeção com o novo coronavírus entre o 'staff' da formação belga, que optou por não arriscar.

Na segunda de cinco etapas, na quinta-feira, o pelotão percorre 154 quilómetros, entre Saint-Geniès e La Calmette.