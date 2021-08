Ciclismo de pista está de luto: jovem neozelandesa aparece morta

A neozelandesa Olivia Podmore, de 24 anos, que representou o seu país no ciclismo de pista nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 mas não foi a Tóquio'2020, foi encontrada sem vida e as razões do seu falecimento ainda não são conhecidas.





Algumas horas antes da sua morte, a atleta partilhou uma enigmática mensagem: "O desporto é uma saída incrível para muita gente. Uma luta muito gratificante. O sentimento de quando ganhas é incomparável, mas as sensações de quando perdes, quando não és escolhido nem apurado, quando te lesionas, quando não cumpres as expectativas da sociedade, como ter uma casa, casar ou ter filhos, porque tentaste dar tudo ao teu desporto, essas sensações também são diferentes."A federação de ciclismo da Nova Zelândia emitiu um comunicado, mostrando pesar pelo desaparecimento da atleta. "Estamos devastados pela repentina perda da nossa jovem ciclista Olivia Podmore. Era uma ciclista muito querida e respeitada dentro da equipa da Nova Zelândia e em toda a comunidade do ciclismo. Muita gente está devastada, a tentar compreender o que se passou."