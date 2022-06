Ciclismo insurge-se contra infiltrações de Nadal: «Se fosse no ciclismo já teria sido banido»

Depois de ter ganho pela 14.ª vez o torneio de Roland Garros, Rafa Nadal revelou que um dos segredos para aquele feito foi a presença do seu médico particular em Paris e o facto de este lhe ter infiltrado o tornozelo para suportar a dor. As declarações do campeoníssimo espanhol foram enaltecidas por grande parte da crítica, mas a verdade é que noutras modalidades não caíram muito bem. Como o caso do ciclismo, uma modalidade que desde há vários anos tem o rótulo de ser palco do uso de substâncias dopantes."O que o Nadal fez seria impossível no ciclismo e creio que é normal. Se estás doente ou lesionado, não competes. Isso faz todo o sentido, por diversas razões. Primeiro pela saúde dos atletas. A longo prazo não estou certo que possa ser benéfico para o tornozelo do Nadal. Para além disso, a medicação, especialmente injeções, não têm apenas um efeito de sarar, podem também ter efeitos na performance, por isso no meu entender está um pouco no limite", declarou o ciclista da Cofidis, de 28 anos, ao jornal 'L’Equipe'.Martin vai mais longe e diz mesmo que na sua modalidade aquele ato teria logo um efeito imediato. "Se um ciclista fizer a mesma coisa, já estaria banido. E mesmo que não fosse o caso, todos viriam a público acusá-lo de ser dopado, porque há já um passado cultura, uma fama associada ao ciclismo. Enquanto isso, as pessoas aplaudem o Nadal por ser capaz de jogar com dores. Creio que foi o Ibrahimovic que falou recentemente sobre injeções no joelho. Passam por heróis porque submetem-se à dor, mas na verdade eles tiram partido de substâncias para superar a dor e, repito, para mim é muito no limite. O vencedor no ciclismo, especialmente no Tour, mesmo que não haja nada, é sistematicamente acusado de doping", acrescentou.Outro ciclista que abordou a situação foi Thibaut Pinot, ainda que neste caso apenas com um 'tweet' em tom irónico. Através daquela rede social, o francês da Groupama–FDJ replicou uma publicação de Laurent Vergne, jornalista do Eurosport francês, na qual este partilhava a conversa de Nadal com Barbara Schett ainda no 'court': "Quantas injeções recebeste ao longo do torneio?", questionou Schett, à qual Nadal respondeu "é melhor não saberes". Pinot limitou-se a acrescentar "os heróis de hoje...", antes de colocar dois emojis que dizem tudo.