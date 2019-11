Ciclista britânico Froome operado "com sucesso" a anca e cotovelo

Chris Froome, quádruplo vencedor da Volta a França, foi operado com sucesso para retirada de uma placa na anca e de um parafuso no cotovelo, anunciou hoje o ciclista britânico, na sua conta Twitter.

"Com material a menos na minha anca e no meu cotovolo", escreveu Froome, a legendar uma fotografia em que está sorridente na cama de um hospital em Saint-Étienne, realçando que "tudo correu perfeitamente".

Froome foi vítima em junho de uma queda que lhe provocou fraturas numa vértebra cervical, no fémur, cotovelo, anca e costelas. O acidente ocorreu aquando de um reconhecimento de percurso antes de uma etapa do Critério do Dauphiné.

Então, temeu-se que fosse o fim da carreira de Froome, de 34 anos, mas ele diz que espera correr no Tour e nos Jogos Olímpicos no próximo ano - colocou mesmo junto à fotografia #roadtoTDF2020 e #roadtotokyo2020 (en route vers Tokyo 2020).

"Faltam oito meses (até ao Tour). Ainda tenho dois ou três meses para corrigir as fraquezas herdadas da queda, mas espero que em alguns meses reencontre o nível da última época", disse Froome, em outubro, aquando da apresentação do percurso da próxima 'Grande Boucle'.