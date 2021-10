Ciclista da Alpecin-Fenix fica sem bicicleta depois de assalto com machete em Londres

Alex Richardson, ciclista britânico de 31 anos, foi esta sexta-feira assaltado com um machete em Londres enquanto treinava. O atleta da Alpecin-Fenix ficou sem a sua bicicleta e mostrou algumas imagens impressionantes dos ferimentos nas redes sociais, alertando a população para ter "cuidado naquela zona" da cidade.





"Hoje vivi uma experiência terrível em Richmond Park. Acabava de terminar o meu treino quando duas motas com quatro homens com máscaras me começaram a seguir. Sabia que queriam levar a minha bicicleta, e comecei a pensar no melhor que podia fazer. Dei a volta na rotunda de East Sheen e pedalei a toda a velocidade para um café que havia a 500 metros", começou por relatar.E prosseguiu. "Alcançaram-me com uma das motas a 60 km/h, mas como consegui segurar-me à bicicleta, uma delas perdeu o controlo. Depois, a segunda mota conseguiu arrastar-me a mim e à minha bicicleta durante 100 metros. Depois disso, sacaram um machete de 40 centímetros, e foi nesse momento que achei melhor deixar levarem a bicicleta".Richardson denunciou o caso à polícia e descreveu os seus ferimentos nas redes sociais, numa publicação acompanhada por uma imagem. "Tenho vários cortes e hematomas no quadril, mas amanhã é outro dia. Por favor, tenham cuidado nesta zona e tenham em conta que isto está a tornar-se frequente em vários sítios de Londres. A polícia está a investigar o caso como assalto à mão armada".Por fim, o britâncio agradeceu as mensagens dos seus seguidores. "Se aprendi algo durante a minha carreira no ciclismo foi que não te podes deixar afetar pela negatividade. Há tanta gente boa por aí. Bicicletas e materiais vêm e vão. A escumalha anda sempre por aí, mas o grau de respeito seria quase nulo se continuasse com o meu dia tal e qual como tinha a intenção de o fazer inicialmente", rematou.