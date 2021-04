Ciclista da DSM atacado e agredido por condutor enquanto treinava

Um ciclista da equipa DSM foi atacado por um condutor durante um treino, revelou esta esta sexta-feira a revista 'Cycling Weekly', que teve acesso ao vídeo do incidente.





De acordo com a publicação britânica, que não detalha a data do incidente, o condutor não terá gostado que dois ciclistas circulassem lado a lado, saiu do carro e enfrentou um deles enquanto o outro filmava. A revista dá pormenores do sucedido e diz que o automobilista agarrou o ciclista pelo pescoço, empurrou-o e fez com que este saísse da bicicleta, antes de se afastar. O corredor reagiu e tentou dar um soco ao condutor, mas sem sucesso, acabando por ser novamente agredido. O incidente só terminou quando uma mulher saiu do carro e chamou o condutor.Segundo a 'Cycling Weekly', a equipa alemã, que até à época passada corria como 'Sunweb', não revelou a identidade do ciclista mas confirmou que foi apresentada uma queixa à polícia e o caso está agora sob investigação.Refira-se que este é 'apenas' mais um caso de ciclistas agredidos por automobilistas durante os treinos. Só no último ano, a título de exemplo, o italiano Andrea Vendrame e o belga Harm Vanhoucke foram atacados.