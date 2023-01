Ciclista da Movistar agredido com pistola durante treino na Colômbia

O colombiano Iván Ramiro Sosa, da Movistar, viveu esta quinta-feira uma jornada de treino que dificilmente esquecerá. A passar uns dias no seu país natal, o ciclista de 25 anos foi agredido por um condutor enquanto fazia a sua rodagem do dia, tendo mesmo sido obrigado a receber tratamento hospitalar.De acordo com os relatos da imprensa local, os factos ocorreram na região de Cundinamarca, tendo o ciclista sido agredido no rosto com uma pistola. Dessa mesma pistola, escreve a mesma imprensa, terão sido disparados alguns tiros para o ar. Segundo relata o portal 'SEMANA', a situação de tensão terá começado quando o condutor, ao volante de um camião, terá começado a travar e tentar bloquear a passagem de Ivan Sosa.A Movistar, equipa onde também estão Nelson Oliveira e Rúben Guerreiro, confirmou os factos, fez um ponto de situação do seu estado de saúde e deixou uma palavra de força. "Confirmamos que o Iván Sosa foi atendido por feridas no queixo no centro hospitalar de Fusagasugá, depois de um incidente enquanto treinava. O ciclista da Movistar Team este consciente durante todo o processo", podia ler-se no comunicado, que finaliza com um "muita força, amigo!".