Ciclista da Soudal QuickStep disse ter ficado sem Garmin... mas afinal estava de férias em Las Vegas

Sempre direto e sem papas na língua, Patrick Lefevere revelou este sábado, na sua coluna do jornal 'Het Nieuwsblad', que um dos ciclistas da Soudal QuickStep que vai deixar a equipa no final da temporada decidiu deixar de treinar assim que se anunciou a sua saída da formação belga. O ciclista em causa é o suíço Mauro Schmid, que depois do anúncio da mudança deixou de carregar os seus treinos para a plataforma da equipa e, quando questionado, atribuiu culpas... a um problema no seu dispositivo de registo de treinos."Normalmente perdes os ciclistas quando eles assinam por outras equipas. Foi literalmente esse o caso do Mauro Schmid, que vai sair para a Jayco-Alula no final da época. Depois dos Mundiais de Glasgow, ele simplesmente desapareceu do radar. Quando o treinador Koen Pelgrim lhe perguntou por que razão os seus dados de treino não estavam no programa, ele disse que o Garmin dele se tinha avariado. Depois percebemos que, afinal, esteve em Las Vegas para uma viagem de seis dias. No final da temporada vai perder menos tempo a dizer adeus", escreveu o sempre polémico diretor da Soudal Quick-Step.A declaração de Lefevere rapidamente chegou ao conhecimento do ciclista, que ao portal Global Cycling Network se defendeu das alegações. Assume uma parte... mas nega outra. "No final de contas o que ele escreveu é verdade, mas não foram seis dias, mas sim três. Não afetou a minha preparação e treino. Claro que não é a melhor coisa a fazer, mas depois dos Mundiais, depois de uma temporada tão dura, estava tão cansado que só queria desligar-me e preparar-me para a fase final da época. Estava previsto que treinasse nos três dias, mas a minha bicicleta não chegou e só consegui treinar uma vez. O jetlag também não é o ideal, mas precisava de limpar a minha cabeça", assumiu o ciclista, que por outro lado refutou a desculpa que lhe foi atribuída. "O meu Garmin não avariou. Nunca disse isso. Apenas não comuniquei a situação. Não tenho nenhum problema com o Patrick, estou feliz por cá estar e vou vestir orgulhosamente a camisola da equipa até final da época".Curiosamente, provavelmente em jeito de resposta ao seu patrão, o ciclista de 23 anos partilhou esta tarde um treino no Twitter.