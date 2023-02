Ciclista de 19 anos morre atropelada por camião durante treino em Espanha

Con inmenso dolor, hemos conocido que nuestra ciclista Estela Domínguez ha fallecido esta tarde, víctima de un atropello mientras entrenaba. Acompañamos a la familia en estos terribles momentos. Descansa en paz pic.twitter.com/JrecoiFeZG — Sopela Women's Team (@SopelaTeam) February 9, 2023

Estela Domínguez, ciclista de 19 anos, morreu esta quinta-feira à tarde, após ter sido atropelada por um camião, durante um treino. O acidente ocorreu à saída da zona industrial de Villares, em Salamanca, de acordo com fontes do 112, citadas pelo 'AS'.O condutor do camião foi ofuscado por um clarão de sol que o impediu de ver a jovem ciclista, a qual acabou por atropelar, segundo dá conta o 'El Norte de Castilla'.A jovem, filha do antigo ciclista Juan Carlos Domínguez, era vista como uma das promessas do ciclismo espanhol e ia começar a correr este ano pela equipa profissional 'Sopela Women's Team'. Estela Domínguez frequentava ainda o curso de Relações Laborais e Recursos Humanos, na Universidade de Salamanca.