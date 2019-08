Hoy he pasado la noche en observación tras una caída en el @Tour_de_Pologne. No hay fracturas aunque me tuvieron que aplicar 50 puntos de sutura en la cabeza para cerrarme las heridas. ¡Muchas gracias a todos por vuestros mensajes! + DETALLES https://t.co/3pv5ZJlH9u pic.twitter.com/TitteaiRTP