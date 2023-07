Ciclista francês desclassificado do Giro por uso de substância proibida

O ciclista francês Alex Baudin, da equipa AG2R Citroën Team, foi esta segunda-feira desclassificado da edição deste ano do Giro, depois de ter acusado positivo à substância tramadol, a mesma que no ano passado valeu a desclassificação de Nairo Quintana no Tour. De acordo com a UCI, o ciclista francês, que finalizou a prova italiana na 73.ª posição, acusou positivo a esta substância na 17.º etapa (foi 93.º nessa tirada), num de 64 controlos sanguíneos realizados durante a primeira grande volta da temporada.





Apesar de (ainda) não ser considerada uma substância dopante - passará a fazer parte da lista de substâncias proibidas a partir de 1 de janeiro de 2024 -, o tramadol é proibido ao abrigo das regras médicas da UCI, de forma a proteger a saúde e segurança dos ciclistas devido aos seus efeitos secundários. Por isso, a sanção aplicada pela UCI leva apenas à desclassificação da prova italiana, permitindo que o francês, de 22 anos, continue a competir.Refira-se que esta substância é normalmente utilizada como analgésico para aliviar a dor.