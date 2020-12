Ciclista italiano agredido a soco por condutor durante um treino

O ciclista italiano Andrea Vendrame revelou ter sido atacado durante um treino, perto de Treviso, em Itália. Em declarações ao 'Il Gazzettino', o corredor de 26 anos disse que enquanto rodava tranquilamente na sua bicicleta, surgiu um carro que parou ao lado dele e o condutor partiu para a agressão... com um soco na cara do ciclista.





"No início nem sabia como reagir, mas pouco depois tirei fotos com o meu telefone e denunciei tudo à polícia", afirmou o corredor, que foi assistido no hospital mas não sofreu ferimentos. Já o condutor, logo após o incidente, colocou-se em fuga.Refira-se que esta não é a primeira vez que Vendrame tem problemas deste género. Em 2016, o ciclista foi atropelado por um carro, bateu com a cabeça num dos vidros do veículo e sofreu vários cortes na face.