Ciclista italiano de 17 anos morre após queda em prova na Áustria

Jacopo Venzo, um jovem ciclista italiano de 17 anos, morreu na última madrugada depois de uma queda sofrida numa descida da primeira etapa da Volta à Alta Áustria, em juniores.O acidente aconteceu ontem e o corredor foi retirado de helicóptero para um hospital em Linz, onde viria a morrer durante a noite."É com lágrimas nos olhos e com o coração partido que anunciamos que o nosso júnior, Jacopo Venzo, nos deixou. Foi vítima de uma gravíssima queda ontem na descida da primeira etapa da Volta à Alta Áustria", explicou a equipa, Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino, no Facebook."O Jacopo era um jovem extraordinário, com um futuro no desporto e sobretudo na vida, por isso isto dói-nos ainda mais", acrescenta a equipa, pedindo que seja preservada a privacidade da família.A organização cancelou a prova, que contava com a participação de 140 corredores. Várias equipas estão a receber ajuda por parte de psicólogos.