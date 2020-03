Ciclista Maximiliano Richeze teve alta ao fim de 18 dias no hospital

O ciclista argentino Maximiliano Richeze (UAE Emirates), que testou positivo ao novo coronavírus há 10 dias, teve esta quarta-feira alta de um hospital de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde se encontrava internado há 18 dias.

O 'sprinter' recuperou a saúde, conforme revelam os últimos testes aos quais foi submetido, depois de ter participado na Volta aos Emirados Árabes Unidos, que foi suspensa em 26 de fevereiro devido a indícios de infeção em alguns elementos da caravana velocipédica.

"Após 18 dias no hospital, os meus últimos dois testes foram negativos à Covid-19 e eu recebi alta", revelou através das redes sociais Maximiliano Richeze, de 37 anos, endereçando um agradecimento aos profissionais que o trataram no hospital de Abu Dhabi.

"Obrigado aos médicos e enfermeiras do Hospital Abu Dhabi por me curarem. Obrigado à minha equipe pelo apoio demonstrado e, especialmente, a todas as pessoas pelas mensagens e pelo carinho", acrescentou o ciclista da UAE Emirates.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 19.000.

Depois de surgir na China, em dezembro de 2019, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 226.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos registados até terça-feira.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, há 43 mortes e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 2 de abril.