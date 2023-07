Ciclista norte-americano de 17 anos morre após ser atropelado em treino

O ciclismo norte-americano está de luta pela morte do jovem Magnus White, um ciclista de 17 anos que faleceu ao ser atingido por um carro no decurso de um treino para participar nos Mundiais de Glasgow, que decorrem entre 3 e 13 de agosto - White iria competir no dia 10, na prova de Cross-Country em juniores.De acordo com a imprensa norte-americana, o acidente aconteceu em Boulder, no Colorado, no domingo, quando na Colorado State Highway 119 uma mulher, ao volante de um Toyota Matrix, atingiu o ciclista por trás, provocando desde logo a sua queda e forte impacto com o asfalto. Segundo o 'yahoo Sports', White ainda foi transportado para o hospital com vida, mas viria a morrer já na unidade hospitalar onde estava a ser cuidado. Já a condutora da viatura, escapou ilesa e o 'The Post' adianta que os exames preliminares excluem a influência de álcool, drogas ou excesso de velocidade no trágico acidente.Apontado como uma "jovem estrela para o futuro", Magnus White foi campeão de ciclocrosse em juniores em 2021, tendo este ano já competido internacionalmente nos Mundiais de Ciclocrosse, realizados na Holanda.