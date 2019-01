Ciclista posa de forma obscena em foto com uma fã e é acusado de assédio sexual

Tudo aconteceu na Volta a San Juan, na Argentina. O belga Iljo Keisse, da Quick-Step, foi denunciado por abuso sexual por uma mulher, depois de ter posado de forma considerada obscena por trás dela numa foto. Segundo a imprensa local, no corredor foi notificado para comparecer diante da justiça argentina para esclarecer o caso."Coloquei-me junto deles para tirar uma foto e senti que me tocavam. Pensei que tinha sido um acidente, mas depois vi que os outros estavam a rir. Quando vi a foto apercebi-me que não foi um acidente", disse a mulher, que trabalha num café.Na foto pode ver-se Iljo Keisse a aproximar a anca do traseiro da mulher, com uma mão na nuca, enquanto outro ciclista faz um 'V' com os dedos, por cima da cabeça dela."Estou enojada. Estava a trabalhar, pedi-lhes uma foto e faltaram-me ao respeito. Dirigi-me à direção da prova e fiz uma denúncia. Espero que o punam e que o chamem à atenção. Não pode vir para outro país e tratar as mulheres como se fossemos coisas insignificantes, sem valor. Lamento se no seu país as mulheres são tratadas desta forma, mas estamos na Argentina e não pode chegar aqui e fazer o que lhe apetece", acrescentou a vítima, em declarações à imprensa local.