Ciclistas italianos dominam Europeu de pista de juniores e sub-23 em Sangalhos

Os ciclistas italianos dominaram este sábado o terceiro dia do Campeonato da Europa de pista de juniores e de sub-23, dedicado às disciplinas de velocidade e contrarrelógio, que decorre no velódromo de Sangalhos, em Anadia.

Na primeira final do dia, o italiano Matteo Bianchi conquistou o título europeu de um quilómetro de contrarrelógio de sub-23, com 1.00,911 minutos. A prata ficou com o alemão Anton Höhne (1.01,316) e o bronze com o britânico Hayden Norris.

A senda vitoriosa italiana continuou na perseguição individual júnior feminina, com Federica Venturelli a chegar ao título ao bater a britânica Isabel Sharp, tendo a francesa Lara Lallemant terminado na terceira posição do pódio.

Na prova masculina, uma das mais emocionantes do dia em termos de equilíbrio, o italiano Luca Giaimi impôs-se, num último fôlego, ao alemão Ben Felix Jochum, garantindo mais um ouro para o seu país. O britânico Joshua Tarling ficou em terceiro lugar.

A festa italiana repetiu-se na perseguição por equipas de sub-23.

Silvia Zanardi, Vittoria Guazzini, Eleonora Camilla Gasparrini e Matilde Vitillo realizaram uma parte final de corrida avassaladora para ganhar ao quarteto britânico, constituído por Eluned King, Ella Barnwell, Kate Richardson e Sophie Lewis.

As alemãs Fabienne Jährig, Lana Eberle, Lena Charlotte e Hanna Dopjans ficaram com o bronze ao serem mais fortes que a equipa francesa.

Na prova masculina, Davide Boscaro, Mattia Pinazzi, Manlio Moro e Niccolo Galli chegaram a mais um título para a seleção italiana, beneficiando ainda de uma queda de um ciclista belga.

Os belgas Gianluca Pollefliet, Noah Vandenbranden, Thibaut Bernard, Tuur Dens levaram a prata e os franceses Clément Petit, Nicolas Hamon, Eddy le Huitouze, Clément Cordenos garantiram o bronze ao baterem a equipa britânica.

A seleção da Alemanha foi a única a intrometer-se na festa italiana deste sábado no velódromo de Sangalhos.

Os germânicos colocaram duas ciclistas na final de velocidade em juniores, tendo Clara Schneider chegado ao titulo ao ser mais forte do que a compatriota Stella Müller. A belga Julie Nicolaes bateu a checa Anna Jabornikova na luta pela medalha de bronze.

Ao terceiro dia de prova, a Itália soma 10 títulos, liderando destacada o 'medalheiro', seguida da Alemanha, com cinco.