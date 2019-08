Cinco portugueses no Mundial de BTT

Portugal vai estar representado nos campeonatos do Mundo de BTT, que arranca quarta-feira no Quebec, Canadá, por três ciclistas que se estreiam na prova, pela seleção, e dois corredores ao serviço de equipas.A seleção, anunciada esta quinta-feira pela Federação Portuguesa de Ciclismo, contará com a sub-23 Raquel Queirós e a júnior Ana Santos, no cross country olímpico (XCO), enquanto Gonçalo Bandeira, júnior, representa Portugal no downhill, em todos os casos estreantes em Mundiais."É uma seleção jovem, com atletas de primeiro ano nas respetivas categorias. São corredores que, ao longo da época, têm conseguido bons desempenhos em provas internacionais", assevera o selecionador Pedro Vigário, citado em comunicado.A estes nomes juntam-se dois atletas na categoria de elite, em downhill, mas a representar as equipas, nomeadamente Francisco Pardal (Blackjack Factory Team) e Emanuel Pombo (Miranda Factory e-Team), este último a correr também na prova de bicicletas elétricas.