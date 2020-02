Clássica da Arrábida certa até 2022

A Clássica da Arrábida em ciclismo foi garantida por mais três anos. A decisão foi comunicada ontem pela Federação Portuguesa de Ciclismo na assinatura do protocolo com as câmaras municipais de Palmela, Sesimbra e Setúbal, que prevê a realização da corrida até 2022.

A cerimónia serviu ainda para apresentar a edição deste ano, agendada para 15 de março. A corrida conta com uma extensão total de 183,1 quilómetros, com partida em Setúbal, passagem por Sesimbra e chegada a Palmela, mantendo a categoria 1.2 do calendário da União Ciclista Internacional, sendo que os pontos contam para a Taça de Portugal de elite.

"Estamos empenhados em realizar uma prova de prestígio, que conjugue os interesses desportivos com a aposta turística dos três municípios do território", afirmou Delmiro Pereira, presidente da Federação.