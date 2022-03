Colbrelli sente-se "bem" e não tem sequelas da paragem cardiorrespiratória

O ciclista italiano Sonny Colbrelli está "consciente" e a "sentir-se bem", depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória e ter sido reanimado no final da primeira etapa da Volta à Catalunha, informou esta terça-feira a Bahrain-Victorious.

"Após ter sido admitido no Hospital Universitário de Girona, Sonny Colbrelli estava consciente e a sentir-se bem. Desde então, tem estado em contacto com a sua família e amigos, enquanto recupera no hospital", pode ler-se no site oficial da equipa do campeão europeu e italiano de fundo.

A curta nota da Bahrain-Victorious revela que o ciclista de 31 anos vai ser hoje submetido "a exames adicionais para descobrir a causa do incidente", depois de "todos os exames cardíacos" realizados na noite de segunda-feira não terem revelados "quaisquer sinais de preocupação ou de funções comprometidas".

Sonny Colbrelli, que foi segundo na primeira etapa da Volta à Catalunha, teve de ser reanimado após perder a consciência logo após cortar a meta, sendo depois transportado para o hospital.

O italiano 'colapsou' momentos depois de ter disputado ao 'sprint' com o australiano Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), eventual vencedor, o triunfo no arranque da 101.ª edição da prova catalã.

O comunicado médico da primeira etapa da Volta à Catalunha detalha que "Colbrelli sofreu um episódio de perda de conhecimento com convulsões e posterior paragem cardiorrespiratória".

"Foi imediatamente assistido pelos médicos mediante reanimação cardiopulmonar e desfibrilador, revertendo-se a paragem", acrescenta.

O ciclista de 31 anos, que falhou no domingo a Milão-Sanremo devido a uma bronquite, regressou ao 'ativo' nas redes sociais ainda na noite de segunda-feira, respondendo àqueles que lhe desejaram as melhoras, como Michael Matthews (BikeExchange--Jayco) ou Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), o belga que bateu para conquistar o título europeu.

Colbrelli venceu em 2021 o Paris-Roubaix, o maior feito da sua carreira, num ano em que se afirmou no pelotão mundial com vitórias também no Critério do Dauphiné e na Volta à Romandia, entre outras.