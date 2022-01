Colega de Egan Bernal hospitalizado após sofrer acidente na Colômbia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Não está a correr propriamente da melhor forma a passagem da equipa INEOS pela Colômbia para preparar a nova temporada. Depois do grave acidente que atirou Egan Bernal para a mesa das operações na segunda-feira, hoje houve mais um acidente, agora a envolver o também colombiano Brandon Rivera. De acordo com a imprensa local, Rivera terá sofrido uma fratura da clavícula - há suspeitas de que possa também ter partido o braço -, tendo sido encaminhado para o mesmo hospital no qual está de momento internado Bernal, a clínica da Universidad de la Sabana. Ainda não se conhecem detalhes sobre o acidente, sabendo-se apenas que ocorreu numa estrada secundária de Zipaquirá.