O colégio de comissários confirmou esta manhã a medalha de prata conquistada pelo português Diogo Narciso na corrida por pontos de sub-23 do Campeonato da Europa de Pista, depois de rever a prova Na pista de Sangalhos, em Anadia, o ouro foi para o austríaco Maximilian Schmidbauer, com 64 pontos, com Diogo Narciso a somar 63 e o francês Gregory Pouvreault a fechar o pódio com 53.