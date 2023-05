Companheiro de equipa de João Almeida termina carreira devido a problemas cardíacos

O esloveno Jan Polanc, de 31 anos, terminou a carreira como ciclista profissional devido "a problemas cardíacos", anunciou esta segunda-feira a sua equipa, a UAE Emirates, na qual também alinha o português João Almeida.

De acordo com a equipa, o problema foi detetado no inverno passado e, após exames complementares, concluiu-se que "os riscos associados do desporto de alta competição eram maiores do que os benefícios".

Polanc, vencedor de duas etapas no Giro, em 2015 e 2017, ainda não tinha competido esta época e tinha contrato com a UAE Emirates até final do ano.



"Antes de mais, tenho de agradecer à equipa e a todos os médicos por todo o apoio que recebi ao longo deste processo", começou por dizer o esloveno, num comunicado divulgado pela equpa.



"Obviamente não era a forma que queria que a minha carreira terminasse, mas olhando para trás vejo que posso ser feliz. Fui profissional durante 10 anos e esteve com a UAE Team Emirates desde o início da minha carreira, partilhámos alguns bons momentos. Espero continuar nesta família", acrescentou.