Contador diz que quarentena vai beneficiar Froome na Volta a França

O antigo ciclista Alberto Contador afirmou esta sexta-feira que a quarentena devido à pandemia da covid-19 vai beneficiar o britânico Chris Froome (INEOS) na Volta a França, devido ao "fator mental".

"Acredito que esta quarentena beneficiará Chris Froome por uma razão: o fator mental. Estava a passar por um desafio, lutou para regressar depois da sua queda e atingir o nível que é capaz de alcançar. Froome deve estar muito motivado", disse Contador, vencedor das três grandes voltas (Tour, Giro e Vuelta), na Eurosport.

O ex-ciclista espanhol salienta que existem vários corredores que "trabalharam durante todo o inverno para estar em forma" na Volta a França e que agora têm de perceber como é que se vão manter em forma e com o peso ideal.

A Volta a França, que estava prevista para junho e foi esta semana adiada, vai decorrer entre 29 de agosto e 20 de setembro, enquanto a Volta a Itália e a Volta a Espanha, inicialmente prevista entre 14 de agosto e 06 de setembro, serão agendadas depois dos Mundiais, previstos para setembro, na Suíça.

Chris Froome, que já venceu por quatro vezes o Tour, vai tentar este ano a quinta vitória, depois de ter falhado a edição de 2019 devido a lesões sofridas numa queda no Critério do Dauphiné.

A INEOS, equipa dos três últimos vencedores da Volta a França em bicicleta, poderá não alinhar na prova, como medida de prevenção face à pandemia de covid-19, reconheceu hoje o seu diretor, Dave Brailsford.

"Reservar-nos-emos o direito de retirar a equipa [do Tour] caso o consideremos necessário", assumiu o 'patrão' da formação britânica em declarações ao The Guardian, pontuando que essa decisão drástica só aconteceria se os responsáveis da INEOS sentissem que as medidas postas em práticas pelos organizadores da Volta a França contra o novo coronavírus não estavam a desenvolver-se de forma "preventiva, inteligente e responsável".

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.