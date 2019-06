Contrarrelógios animam o dia em Melgaço

Domingos Gonçalves (Caja Rural) e Daniela Reis (Doltcini-Van Eyck Sports) vão defender a partir de hoje os títulos de campeões nacionais de estrada, em contrarrelógio e fundo, nos Nacionais, que vão ser disputados em Melgaço.

O corredor natural de Barcelos, de 30 anos, chega aos campeonatos pouco depois de ter regressado à competição, na sequência de uma paragem provocada pela fratura de clavícula e omoplata em março. Domingos vai defender o estatuto de bicampeão no ‘crono’ e de campeão de fundo, frente a 16 corredores no exercício individual, hoje, e 57 na prova em linha, no domingo.

José Gonçalves (Katusha-Alpecin), irmão gémeo de Domingos e ‘vice’ em 2018, Tiago Machado (Sporting-Tavira), campeão em 2009, e Rafael Reis (W52-FC Porto) devem ser os principais adversários.

Troféu Joaquim Agostinho

O 42º Troféu Joaquim Agostinho, que vai realizar-se entre 11 e 14 de julho, foi apresentado ontem. A corrida portuguesa há mais tempo inscrita no calendário da UCI vai juntar um pelotão de 132 corredores, defendendo as cores de 22 equipas. Entre equipas e corredores, estarão representados 16 países.