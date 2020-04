Coronavírus: Alberto Contador leiloa bicicleta das voltas a Itália e França em 2011

O ciclista Alberto Contador vai leiloar a bicicleta com que competiu em 2011 nas voltas a Itália e França, para arrecadar fundos para o combate à pandemia da covid-19, anunciou o espanhol nas redes sociais.

A bicicleta que Alberto Contador, de 37 anos, vai leiloar é uma Specialized de cor branca, com a qual venceu o Giro em 2011, que viria a perder para o italiano Michele Scarponi por ter acusado doping, e ficou em quinto no Tour do mesmo ano.

"Esta bicicleta é muito especial para mim. É da Edna, a do ataque em Télégraphe com o fim em Alpe d'Huez", refere Contador, acrescentando que decidiu doá-la para arrecada fundo para a luta contra a covid-19 "que tantos danos está a causar".

O leilão é pelo Ebay e a oferta estará aberta até 15 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 14.555 mortos, entre 146.690 casos de infeção confirmados até quarta-feira, enquanto os Estados Unidos, com 14.817 mortos, são o que contabiliza mais infetados (432.132).