Coronavírus: Campeonatos do Mundo de BMX nos Estados Unidos adiados

Os campeonatos do Mundo de BMX, previstos entre 26 e 31 de maio, nos Estados Unidos, foram adiados, devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje a União Ciclista Internacional (UCI).

A competição norte-americana deste desporto olímpico deveria ter lugar em Houston, no Texas, mas dada a rápida propagação do novo coranavírus, o organismo entendeu adiar, sem anunciar uma nova dada.

"A UCI apoia totalmente a decisão tomada pelos organizadores da localidade de Harris - Autoridade Desportiva de Houston e das autoridades da cidade de Houston, no estado do Texas", informou aquela federação.

Relativamente ao apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, a UCI, que em 15 de março pediu ao Comité Olímpico Internacional (COI) para suspender a qualificação com efeitos desde o dia 3, esclareceu que é "uma posição que pode ser revista, consoante as decisões do organismo" que rege os Jogos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas. O país está em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.