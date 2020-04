Coronavírus: Mitchelton-Scott reduz "substancialmente" salários dos ciclistas

A Mitchelton-Scott reduziu "substancialmente" os salários dos seus ciclistas, tornando-se na quinta equipa do WorldTour a eleger esta opção para conseguir mitigar o impacto da suspensão competitiva motivada pela pandemia da covid-19.

A formação australiana confirmou hoje aos sites especializados CyclingNews e Velonews que os seus ciclistas e 'staff' sofreram uma redução "substancial" nos salários, como medida para evitar despedimentos.

Entre os 28 corredores da única equipa da Austrália no principal escalão do ciclismo mundial estão os irmãos britânicos Simon e Adam Yates, respetivamente vencedor da Vuelta em 2018 e quarto classificado no Tour em 2016, e o colombiano Esteban Chaves, segundo no Giro em 2016.

Esta equipa junta-se a Lotto-Soudal, Astana, Bahrain McLaren e CCC entre as equipas do pelotão WorldTour a terem anunciado cortes salariais nas suas estruturas durante o período de inatividade.

Na semana passada, a União Ciclista Internacional estendeu a suspensão do calendário velocipédico até 01 de junho.

