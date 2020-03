Coronavírus: Prova de ciclismo italiana Strade Bianche cancelada

A Strade Bianche, prova de ciclismo agendada para este sábado no centro de Itália, foi esta quinta-feira cancelada pela organização, depois de várias equipas terem anunciado a sua ausência devido à epidemia de Covid-19 naquele país.

Em comunicado, a RCS Sport explica que, após ter reunido com os responsáveis pela autarquia de Siena, cidade que acolhia o início e o final da Strade Bianche, concordou cancelar a emblemática prova.

"A RCS Sport pedirá à União Ciclista Internacional, através da Federação Italiana de Ciclismo, para alocar uma nova data no calendário internacional à Strade Bianche", completa a nota.

A organização tinha-se mostrado relutante em aceitar o cancelamento da prova, mesmo depois de o Governo italiano ter decretado que todas as competições desportivas em Itália deveriam realizar-se à porta fechada até 03 de abril, devido à epidemia de Covid-19.

Várias equipas, entre as quais a Jumbo-Visma, a INEOS, a Astana ou a Mitchelton-Scott, tinham já anunciado nas últimas horas que não iriam participar na Strade Bianche como medida de precaução.

O diretor da RCS, Mauro Vegni, evocou na quarta-feira um "plano B" que consistia em adiar as provas italianas -- além da Strade Bianche, também o Tirreno-Adriático (entre 11 a 17 março) e a clássica Milão-San Remo (21 de março) -- para junho, depois do Giro, ou para setembro.

Até ao momento, o organizador ainda não tomou uma decisão sobre as outras duas corridas WorldTour previstas para as próximas semanas em Itália.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo oito em Portugal.

A Itália, o país mais afetado na Europa, com 107 mortos e 3.089 casos no país, anunciou na quarta-feira o encerramento de todas as escolas e universidades a partir de hoje e até 15 de março, como medida de precaução face à epidemia de Covid-19.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".