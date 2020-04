Coronavírus: Reformulação calendário velocipédico é "bom sinal" para Ruben Guerreiro

O português Ruben Guerreiro (Education First) qualificou de "boa notícia" a reformulação do calendário hoje anunciada pela União Ciclista Internacional (UCI), estimando que permitiria aos ciclistas e também aos patrocinadores "salvar a época".

"São boas notícias. Se [o calendário] se confirmar, é bom sinal para todos nós ciclistas e para a saúde de todos. Seria muito bom para o ciclismo, dava para toda a gente se preparar e conter os riscos do surto que temos entre nós agora. E era bom para os patrocinadores também, que poderiam 'salvar a época'", defendeu em declarações à agência Lusa.

A UCI anunciou hoje que a Volta a França, originalmente agendada entre 27 de junho e 19 de julho, vai decorrer entre 29 de agosto e 20 de setembro, confirmando ainda que a Volta a Itália e a Volta a Espanha irão acontecer depois dos Mundiais, agendados entre 20 e 27 de setembro.

Ruben Guerreiro, um dos seis portugueses do WorldTour, o principal escalão da modalidade, considerou que a proximidade entre as três grandes voltas "não vai ser um problema, pois as equipas têm estrutura suficiente para se dividir em três".

"Para os fãs também vai ser interessante, pois podem acompanhar as três grandes voltas em pouco mais de dois meses", vincou.

O português, de 25 anos, que tinha previsto alinhar no Giro, disse ainda esperar que "este calendário se confirme" e que a Volta a Portugal também encontre "um sítio no calendário, para ser vista por muita gente e ter exposição".

Para já, a Volta a Portugal, cuja 82.ª edição está agendada entre 29 de julho e 11 de agosto, não é afetada pela suspensão do calendário decretada hoje pela UCI, que se estende até 01 de julho para todas as provas e até 01 de agosto para as da categoria WorldTour.

