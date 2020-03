Coronavírus: Seis novos casos na Volta aos Emirados Árabes Unidos

Seis novos casos deram positivo para o surto de Covid-19 no pelotão da Volta aos Emirados Árabes Unidos em bicicleta, prova que foi cancelada antes de terminar, anunciaram esta terça-feira as autoridades de saúde do país.

Segundo informa o Ministério de Saúde e Prevenção dos Emirados Árabes Unidos em comunicado, seis pessoas deram positivo - dois russos, dois italianos, um alemão e um colombiano -, mas não revelaram as identidades.

Mais de 600 pessoas foram examinadas depois de dois italianos membros de uma equipa técnica de uma formação em prova derem dado positivo ao surto de Covid-19. A organização decidiu cancelar a prova e declarou o britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott) vencedor, já que liderava após a terceira etapa.

A comitiva da equipa francesa Cofidis está, juntamente com a equipa francesa da Groupama-FDJ e a russa da Gazprom, confinada ao hotel depois de ter participado na prova, devido aos dois testes positivos do novo coronavírus em participantes que estavam no mesmo andar das três formações.

A equipa da UAE Emirates também está no mesmo hotel em isolamento, mas num outro andar. Os ciclistas portugueses da UAE Emirates, Rui Costa e os irmãos Ivo e Rui Oliveira, não participaram na prova, nem o mecânico Hilário Coelho ou o massagista Bruno Lima.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.000 mortos e infetou quase 90 mil pessoas em 67 países, incluindo quatro em Portugal.

Além de 2.912 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".