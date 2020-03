Coronavírus: Taça do Mundo de Downhill na Lousã foi adiada

A primeira prova da Taça do Mundo de Downhill, que deveria decorrer na Lousã no fim de semana, foi adiada como medida de prevenção da pandemia Covid-19, informou a Câmara.

A nova data para a realização da prova, na Serra da Lousã, ainda não foi marcada pela organização.

Uma fonte da autarquia confirmou hoje à agência Lusa a decisão, tomada na semana passada pelo município, no distrito de Coimbra, em articulação com a associação local Montanha Clube e a Mercedes-Benz UCI MTB World Cup 2020, responsável internacional pela organização.

Estava prevista a presença de milhares de pessoas para a prova inaugural da Taça do Mundo de Downhill, no sábado e no domingo, incluindo mais de 200 atletas de vários países, nos treinos e competições, em trilhos da Serra da Lousã.

Ao abrigo das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), a Câmara presidida por Luís Antunes tomou esta decisão na sequência de uma reunião com a Comissão Municipal de Proteção Civil, em cumprimento do seu plano de contingência para "prevenir a transmissão do vírus na comunidade", segundo uma nota do município.

As restantes oito etapas da Taça do Mundo da modalidade estão agendadas para o período de 2 de maio a 6 de setembro, nos seguintes países: Eslovénia, Croácia, Reino Unido, Andorra, Canadá, Itália, França e Áustria.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até hoje, mas sem registo de mortes, segundo o boletim diário da DGS.

Dos casos confirmados, 192 estão a recuperar em casa e 139 estão internados, 18 dos quais em unidades de cuidados intensivos (UCI).