Troféu Joaquim Agostinho encurtado para duas etapas

A 43.ª edição do Grande Prémio Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho em bicicleta, marcada para julho, foi encurtada de três para duas etapas, anunciou esta terça-feira a organização, devido à situação epidemiológica da covid-19 no distrito de Lisboa.

"Face à contingência epidemiológica da região, a organização do Grande Prémio Internacional de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho entendeu reduzir a prova a dois dias e circunscrever o itinerário ao território do município de Torres Vedras", pode ler-se num comunicado da União Desportiva do Oeste.

Assim, a corrida velocipédica passa a disputar-se apenas em 18 e 19 de julho, no primeiro dia em Torres Vedras e no segundo ligando Turcifal ao parque eólico de Carvoeira.

Os novos percursos estão a ser delineados, assim como a quilometragem total do troféu, uma das poucas provas de ciclismo de estrada ainda de pé no calendário, depois de a Volta a Portugal ter sido adiada, para já sem nova data.

Os Nacionais de estrada, marcados para Paredes em agosto, são a outra prova confirmada, numa temporada que recomeçou com a Prova de Reabertura, no domingo em Sangalhos, com vitória de Rui Costa (UAE Emirates).

Portugal contabiliza pelo menos 1.629 mortos associados à covid-19 em 44.416 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Lisboa e Vale do Tejo, com um total de 20.929 infetados, permanece como a região onde se regista o maior número de novos casos, com mais 207 nas últimas 24 horas.