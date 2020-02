Coronavírus: Volta aos Emirados Árabes cancelada e ciclistas estão a ser testados

A Volta aos Emirados Árabes Unidos foi esta quinta-feira cancelada, quando faltavam duas etapas para o final, devido ao novo coronavírus (Covid-19), confirmou o ciclista britânico Chris Froome (INEOS) numa publicação nas redes sociais.

"É uma pena que a Volta aos Emirados Árabes tenha sido cancelada, mas a saúde pública está em primeiro lugar. Estamos a aguardar pelos testes e permaneceremos no hotel até indicação em contrário", escreveu o quatro vezes vencedor da Volta a França (2017, 2016, 2015 e 2013) na sua conta na rede social no Twitter.

Froome, que escolheu precisamente esta prova para regressar à competição oito meses após sofrer uma queda violenta no Critério do Dauphiné, corroborou uma informação avançada por vários meios especializados internacionais.

Antes do anúncio do cancelamento da prova velocipédica, que no final da quinta etapa, hoje disputada, era liderada pelo britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott), as equipas e os membros da organização receberam uma nota que estabelecia a proibição de sair dos hotéis.

"Por indicação das autoridades de Abu Dhabi, fica proibida a saída das pessoas alojadas nos hotéis", indicava o texto.

O diretor da Volta aos Emirados Árabes Unidos, Mauro Vegni, deslocou-se ao hotel dos ciclistas para se reunir com diretores desportivos e avaliar a situação, tendo saído dessa reunião a decisão de cancelar a segunda edição da prova, a única do WorldTour disputada no Médio Oriente.

De acordo com o site velocipédico italiano Tuttobici, as autoridades locais vão realizar testes a todos os ciclistas, 'staff', jornalistas e membros da organização alojados nos dois hotéis reservados para a caravana, de modo a descartar uma eventual infeção por Covid-19.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.800 mortos e mais de 82 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados por 48 países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 33 mil recuperaram.

Além de 2.744 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

Portugal teve, nas últimas 24 horas, 27 novos casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19), totalizando 52 até hoje, dos quais 16 se encontram a aguardar resultados laboratoriais, indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS).