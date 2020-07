Covid-19: Ciclistas colombianos aterram na Europa em voo fretado pelo governo

Um voo fretado pela Colômbia para transportar desportistas de alto rendimento para a Europa colocou lado a lado ciclistas como Egan Bernal (INEOS), Nairo Quintana (Arkéa Samsic) ou Rigoberto Urán (Education First), aterrando esta segunda-feira em Madrid.

Bernal, que em 2019 venceu a Volta a França, prepara-se, como Quintana ou Miguel Ángel López (Astana), que viajaram no mesmo voo, para voltar a enfrentar o Tour, embora agora esteja apenas preocupado com aferir o nível de forma em que se encontra.

O voo, que saiu de Bogotá com cerca de 110 passageiros e foi fretado pelo governo daquele país para contornar as dificuldades de deslocação devido à pandemia de covid-19, reunia alguns dos melhores ciclistas da atualidade, como a bicampeã olímpica de BMX, Mariana Pajón, e atletas colombianos de outras modalidades, de judocas a futebolistas.

"Por agora, quero descansar, encontrar-me com a minha equipa em Andorra e começar a preparar as corridas que aí vêm", indicou Bernal.

O jovem colombiano quer "recuperar a concentração competitiva" e ir melhorando a forma "passo a passo", depois dos efeitos da pandemia de covid-19, que restringiu a forma de treinar e suspendeu, cancelou ou adiou todas as competições velocipédicas durante quase quatro meses.

Os atletas colombianos foram todos testados à covid-19 antes da partida de Bogotá, não tendo de fazer quarentena à chegada, tendo abandonado o país num momento em que a pandemia se expande em solo colombiano, em estado de emergência desde 18 de março, com um aumento de quase 1.500 mortes, de cerca de cinco mil para 6.500, em pouco mais de uma semana.

O ciclismo internacional retoma a competição a partir de 28 de julho, com a Volta a Burgos, em Espanha, estando as três grandes Voltas agendadas entre o final do verão e o início do outono: a Volta a França arranca em 29 de agosto, a Volta a Itália em 03 de outubro e a Volta a Espanha em 20 de outubro.