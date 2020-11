Covid-19: UCI aplaude retoma bem sucedida e poucos casos de infeção na temporada 2020

A União Ciclista Internacional (UCI) fez esta terça-feira um balanço muito positivo da retoma competitiva na temporada 2020, destacando os 121 dias de corrida no escalão WorldTour e os poucos casos positivos do novo coronavírus.

"Depois de o nosso desporto ter parado por completo em meados de março, as corridas WorldTour masculinas e femininas retomaram em 01 de agosto, aderindo ao protocolo de saúde, com a Strade Bianche. Ao todo, decorreram 21 eventos e 121 dias de corrida no escalão masculino", 17 desses eventos entre agosto e o início de novembro.

No caso das mulheres, foram 21 os dias de competição e 11 corridas, a que se somam, em ambos os géneros, as corridas abaixo deste escalão, pelo que é um resultado "extremamente satisfatório", até porque "apenas a Paris-Roubaix e a Amstel Gold Race, masculina e feminina, foram cancelados no novo calendário desenhado em 05 de maio".

O fim da Volta a Espanha, no domingo, marcou uma temporada histórica pelas condições de saúde sem precedentes, que ainda assim renderam apenas 54 testes positivos ao novo coronavírus desde a retoma, apenas metade entre corredores.

"De 13.850 testes PCR levados a cabo juntos das equipas, a taxa de prevalência, que corresponde ao número de sujeitos doentes ou infetados, é de 0,34% (e apenas 0,17% para atletas) nos dois escalões principais do ciclismo de estrada. [...] A situação de saúde continuou sob controlo graças ao esforço de todos os envolvidos no ciclismo", acrescenta a nota da UCI.

A realização das três grandes Voltas de estrada, de Mundiais de outras especialidades e vários eventos de pista são também aplaudidos pelo organismo de cúpula da modalidade, que no global registou 63 casos positivos, apenas 29 entre corredores, de um total de 18.650 testes efetuados.